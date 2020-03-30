Эксперт объяснил смысл конституционной поправки о системе публичной власти

Президент России Владимир Путин предложил внести в Конституцию норму об объединении государственных и муниципальных органов управления в единую систему публичной власти. Идея российского лидера подверглась жесткой критики со стороны оппозиции. Однако на самом деле в ней заложен важный практический смысл, считает политолог Владимир Киреев.

По мнению эксперта, предложенные Путиным системные изменения сделают контроль за деятельностью мэров и глав муниципалитетов более прозрачным. Такая организация контроля, утверждает Киреев, позволит на порядок снизить количество уголовных дел, которые «в последнее время все чаще возбуждаются против руководителей городов и прочих муниципальных служащих».

«Одно из важнейших направлений работы любой мэрии — курирование городского имущества, застройки, управление задолженностями по аренде муниципальных земель и зданий. На это всегда есть огромный спрос у представителей бизнеса, особенно у застройщиков в крупных городах. Девелоперам, в частности, нужны городские земли подешевле, расположенные в выгодных локациях. Еще они хотят, чтобы разрешения на строительство подписывались как можно быстрее. В такой ситуации у муниципальных сотрудников, включая мэра, возникает огромное пространство для злоупотреблений. Как это может выглядеть, хорошо показывает ситуация в Новосибирске — крупнейшем муниципальном образовании страны», — заявил политолог.

Владимир Киреев напомнил, что Новосибирском с 2014 года управляет мэр-коммунист Анатолий Локоть. За это время его команда приобрела довольно скандальную репутацию. Недавно, к примеру, был арестован бывший начальник нормативно-правового управления администрации города Роман Сальников. Ему инкриминируют получение взятки за урегулирование вопроса по незаконной застройке.

До ареста Сальникова сотрудники правоохранительных органов провели обыски у руководителя департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева, главы департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского и начальника департамента правовой и кадровой работы Маргариты Масловой. Все эти люди — ключевые сотрудники мэрии, курирующие наиболее ответственные направления: имущество, застройку, задолженности по аренде и так далее.

«За последние несколько лет было арестовано почти 20 ключевых новосибирских чиновников, которые пришли в мэрию с Анатолием Локтем. Выиграв выборы в апреле 2014 года на протестной волне, представитель системной оппозиции Анатолий Локоть пообещал горожанам навести порядок в кадровой политике и ответственно отнестись к формированию руководящего состава мэрии. Он действительно уволил почти всех предыдущих руководителей ключевых подразделений мэрии и назначил новых. Как раз после этого и начались аресты. Арестованных чиновников в основном обвиняют в получении взяток», — рассуждает Киреев.

Есть все основания предполагать, что дело Сальникова, уволенного незадолго до своего ареста, — это начало большого расследования, которое коснется многих сотрудников администрации Новосибирска. Возможно, правоохранители заинтересуются и личностью мэра Анатолия Локтя, добавил эксперт.

«Ситуация, надо признать, неприятная. Если градоначальник, допустим, не знал, что творят его подчиненные, отвечающие за самые важные направления, то возникают вопросы к его компетенции. А если он знал?.. Видите, как бывает, когда над муниципальными органами нет никакого контроля, кроме надзора со стороны правоохранительных органов. При этом силовые структуры зачастую вмешиваются только тогда, когда преступления уже совершены и ущерб городу нанесен. Поэтому президент и решил создать прозрачную систему публичной власти, чтобы навести наконец порядок в столь коррумпированной сфере, как муниципальное управление», — заключил Владимир Киреев.