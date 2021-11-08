Список СМИ-иноагентов пополнили адвокат Павлова и юристы «Команды 29»

Адвокат Иван Павлов, отстаивающий интересы советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, включен в список СМИ-иноагентов.

Минюст РФ также внес в этот реестр бывших участников созданной Павловым адвокатской организации «Команда 29»: Валерию Ветошкину, Елену Скворцову и Максима Оленичева.

Кроме того, список пополнил журналист и кинокритик Максим Заговора, руководивший медиаотделом «Команды 29».

В реестр незарегистрированных объединений-иноагентов включено движение «Российская ЛГБТ-сеть». В беседе с ФАН журналист Александр Малькевич объяснил решение Минюста в отношении данной организации. По его словам, согласно данным интернет-портала Pro-LGBT, «активисты мирового ЛГБТ-сообщества в последние годы все активнее требуют переосмысления понятия нормы или вообще отмены нормативности сексуальных и брачных отношений с целью легитимизации гомосексуализма».

Напомним, Валерия Ветошкина защищала в суде запрещенный в РФ Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Сайт «Команды 29» был заблокирован Роскомнадзором 16 июля 2021 года по требованию Генпрокуратуры, так как «сайт функционировал в рамках деятельности международной неправительственной организации Spolecnost Svobody Informace, Z. S., включенной Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ».

В результате «Команда 29» объявила о самороспуске и прекращении своей деятельности.

Адвокат Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования и покинул Россию.

Как писал ранее «Ридус», Министерство цифрового развития России предложило поправки к закону, которые обезопасят государственные СМИ от попадания в перечень иноагентов. Ведомство планирует освободить издания, спонсируемые за счет бюджета, от отчетности об иностранном финансировании.

