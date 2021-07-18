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«Команда 29» объявила о самороспуске после блокировки ее сайта

Георгий Самсонов
Создатель "Команды 29" Иван Павлов

Создатель "Команды 29" Иван Павлов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Из-за претензий прокуратуры и Роскомнадзора руководство организации «Команда 29», основанной адвокатом Иваном Павловым, объявило о самороспуске.

Как сообщили в пресс-службе этой структуры, «в этих условиях продолжение деятельности „Команды 29“ создает прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск».

«Мы принимаем тяжелое решение о прекращении деятельности „Команды 29“», — приводит сообщение ТАСС.

В организации уточнили, что входившие в нее адвокаты и юристы продолжат вести дела своих подзащитных исключительно в личном качестве, если подзащитные не откажутся от их помощи в создавшейся ситуации.

Ранее «Ридус» рассказывал о том, что сайт «Команды 29» был заблокирован Генпрокуратурой на основании требования от 15 июля. В ведомстве считают, что через этот ресурс распространялись материалы организаций, признанных нежелательными в России.

Однако представители «Команды 29» заявили, что не размещали на своем сайте подобные материалы, и расценили решение прокуратуры как акт беспрецедентного политического давления на правозащитные институты.

«Команда 29» представляет собой объединение юристов, созданное адвокатом Иваном Павловым для более успешной помощи подзащитным. Название организации они объясняют статьей 29 Конституции РФ, которая гарантирует свободу мысли и слова. В настоящее время Павлов защищает экс-советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.

В отношении самого Павлова возбуждено уголовное дело по статье «Разглашение данных предварительного расследования». Адвокату вменяется передача газете «Ведомости» постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разглашение журналистам информации об анонимном свидетеле.

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