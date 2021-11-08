В Подмосковье начали проверять места нелегального проживания мигрантов

В Московской области проходят рейды с целью обнаружения мест нелегального проживания мигрантов.

Правоохранители уже нашли в нескольких хостелах и «резиновых квартирах» экстремистскую литературу.

После резонансных столкновений в столичном регионе с участием мигрантов «было принято решение о полной отработке жилого сектора с установлением всех официальных и неофициальных мест компактного проживания указанных граждан», сообщил на совещании с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева начальник областного главка МВД Виктор Пауков.

По его словам, только в одном из городских округов уже выявили семь хостелов, пять из которых работали незаконно. В двух комнатах незаконных хостелов полицейские нашли экстремистскую литературу.

Пауков добавил, что без регистрации в хостелах проживали более тысячи человек.

Криминалист, бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов рассказал «360», что хостелы зачастую представляют проблему для местных жителей, поскольку в подобных бюджетных гостиницах селятся люди, ограниченные в средствах.

«Вышли вместе, пивка попили или какого-нибудь другого горячительного, и их тянет на подвиги. Мимо девчонки идут домой вечером — вот тебе и конфликт, а возможно, и изнасилование. Или пацаны идут, слово за слово — вот тебе и драки», — объяснил Игнатов в интервью телеканалу.

Он также признал, что отследить нелегальные хостелы правоохранителям не слишком легко, так как многие сдают пустые комнаты в частных домах. Криминалист призвал местных жителей сообщать в полицию о подобных местах.

Из-за участившихся в последнее время массовых драк с участием мигрантов законодатели хотят усилить наказание для их участников. Депутаты Госдумы готовят законопроект, который ужесточает ответственность за правонарушение по статье о мелком хулиганстве (20.1, часть 1 КоАП РФ). Административные штрафы планируют увеличить с 500 до 5 000 рублей. Это коснется не только иностранцев, но и граждан России, совершивших хулиганские действия.