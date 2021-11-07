Ученые выявили способность алкоголя повреждать мозг

Употребление алкоголя может привести к серьезному повреждению мозга. Об этом свидетельствуют исследования деменции, проводимые британской благотворительной организацией «Общество Альцгеймера».

Выяснилось, что с употреблением спиртных напитков связаны повреждения мозга у каждого десятого пациента.

В результате возникает так называемая алкогольная деменция, а именно синдром Вернике — Корсакова, сообщает Express.

Первый признак такого состояния — ухудшение памяти. При этом пациент будет заполнять пробелы в памяти, придумывая события.

На наличие алкогольной деменции может указывать неспособность воспринимать информацию и, кроме того, больные могут страдать изменением личности.

Алкоголь © pixabay.com

Ученые объяснили, что алкоголь мешает организму усваивать витамин B1, необходимый для правильного функционирования нервной системы, пишет издание.

Ранее главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн заявил, что для мужчин особенно вредно пиво, а женщинам вреден любой алкоголь. По его словам, опасность пива для мужчин заключается в том, что этот напиток содержит фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.

Исследователи также назвали неожиданную опасность всего одного бокала вина.