Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин
- 09 сентября 2021, 17:40
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Для мужчин особенно вредно пиво, заявил главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн.
Выступая на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, он также отметил, что женщинам вреден любой алкоголь.
Брюн объяснил, что опасность пива для мужчин заключается в том, что этот напиток содержит фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.
«А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность — у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь», — цитирует его «РИА Новости».
По словам нарколога, злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности.
Ранее терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала «Ридусу» о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствием заражения COVID-19.
Исследователи также назвали неожиданную опасность всего одного бокала вина.
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