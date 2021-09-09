Нарколог назвал самый опасный алкогольный напиток для мужчин

Для мужчин особенно вредно пиво, заявил главный нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн.

Выступая на пресс-конференции, приуроченной к Всероссийскому дню трезвости, он также отметил, что женщинам вреден любой алкоголь.

Брюн объяснил, что опасность пива для мужчин заключается в том, что этот напиток содержит фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами.

«А у женщин есть такая физиологическая, биохимическая особенность — у них снижен уровень ферментов, перерабатывающих алкоголь», — цитирует его «РИА Новости».

Кружка пива. © pixabay.com

По словам нарколога, злоупотребление алкоголем у женщин ведет к более быстрому формированию заболевания и глубинным дефектам личности.

Ранее терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала «Ридусу» о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствием заражения COVID-19.

Исследователи также назвали неожиданную опасность всего одного бокала вина.