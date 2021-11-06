Сергей «Паук» Троицкий: гитарист «Коррозии металла» не отпиливал себе палец

Лидер одиозного ансамбля «Коррозия металла» Сергей «Паук» Тоицкий опроверг новость о том, что гитарист группы Игорь Королев случайно отрезал себе палец «болгаркой», занимаясь ремонтом на даче в Подмосковье. По словам Троицкого, музыкант «ничего не отпиливал», а был тяжело ранен в ходе неравного боя с «толпой гастарбайтеров» в Новых Ватутинках.

«Игорь сказал мне, что поедет к своей девице, чтобы установить пару шлангов для посудомоечной машины. Она недавно получила квартиру в Новых Ватутинках. Посудомойку починили. Потом, значит, решили отметить новоселье. Поехали в магазин. Купили вина и еды. Когда они разгружали машину, в этот момент в Ватутинках полицейские проводили рейд. Целые толпы гастарбайтеров бежали… Некоторые из них захотели завладеть автомобилем Королева. Игорь отбивался монтировкой, но один из нападавших ударил его пилой. Обычной такой пилой. С зубцами, что называется. Прямо по пальцам. Хорошо, что подоспели сотрудники Росгвардии. Гастарбайтеров арестовали, а Игоря отправили в 20-ю больницу», — заявил Сергей в интервью «Ридусу».

Гитарист, утверждает «Паук», потерял не один палец, а два. При этом доставить отрезанные конечности больницу, чтобы медики смогли восстановить руку, к сожалению, не удалось.

Если палец отрубили, его нужно положить в пакет со льдом… Но где взять этот пакет на улице? — посетовал Троицкий. — Мы обратились к нашим сторонникам, которые работают в дорогих частных клиниках. Сегодня Игорю была сделана операция по бионическому восстановлению пальцев. В ближайшее время ему придется отказаться от участия в наших концертах.

Трагическая история является прямым следствием недавнего нападения в Новых Ватутинках на мужчину с ребенком, которое совершили уроженцы Закавказья, считает Сергей Троицкий.

«Банда пристала к человеку с сыном. Он якобы громко разговаривал по модному смартфону. Оплатил ипотеки и был дико рад. Гастарбайтеры напали на него и ребенка… В результате все подмосковные полицейские приехали в Новые Ватутинки, чтобы провести рейд», — заключил Троицкий.

Накануне опрошенный полицией пострадавший мужчина сообщил, что один из нападавших ударил по щеке его 4-летнего сына, а у другого он заметил в руке похожий на нож предмет. После этого глава СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать первоначальное обвинение в хулиганстве на более тяжкую статью — угроза убийством.