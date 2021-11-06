В США назвали один из главных секретов успеха российской обороны и разведки

Обновленная версия российского самолета-разведчика А-50У является одним из основных секретов успеха обороны и разведки РФ, заявил научный сотрудник центра национальных интересов США Марк Эпископос.

Он отметил, что главным обновлением воздушного судна стало улучшение работы радиотехнического комплекса «Шмель-М».

Эпископос также обратил внимание на усовершенствование летных и боевых характеристик А-50У.

«Производитель заявляет, что сам радиолокационный купол легче за счет современных компонентов „Шмеля-М“. Он также более эффективен, поскольку способен отслеживать воздушные цели на расстоянии до 650 километров и наземные цели на расстоянии до 300 километров», — рассказал эксперт в интервью американскому журналу National Interest.

Научный сотрудник добавил, что одновременно можно отслеживать около 300 наземных или 40 воздушных целей.

По его словам, в обновленный А-50У также добавили оцифрованную систему управления самолета, которая призвана минимизировать риски человеческого фактора.

А-50У © Владимир Гердо/ТАСС

В публикации отмечается, что в качестве потенциального покупателя этого самолета Россия рассматривает Индию.

Как сообщили ранее газете «Известия» источники в Минобороны РФ, ВКС развернут в Арктике уникальные самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У, которые способны за сотни километров обнаруживать любые воздушные цели.

«Ридус» также писал о том, что обозреватель американского журнала National Interest Крис Осборн не рекомендовал шутить с российскими Вооруженными силами, поскольку благодаря своей модернизации они представляют опасность для США и НАТО. По его словам, в качестве серьезной угрозы следует рассматривать истребитель Су-57, танк Т-14 «Армата» и средства ПВО С-400, не говоря уже о гиперзвуковых ракетах и тактическом ядерном оружии.

Кроме того, замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты сейчас не готовы вступать в военный конфликт с Россией из-за отставания своих ядерных сил.

