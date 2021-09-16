Американский журналист посоветовал не шутить с российской армией

С российскими Вооруженными силами шутить не стоит, поскольку благодаря своей модернизации они представляют опасность для США и НАТО, считает обозреватель американского журнала National Interest Крис Осборн.

По его словам, в качестве серьезной угрозы следует рассматривать истребитель Су-57, танк Т-14 «Армата» и средства ПВО С-400, не говоря уже о гиперзвуковых ракетах и тактическом ядерном оружии.

В своей статье он также отметил, российская армия насчитывает на данный момент около миллиона военнослужащих, находящихся на действительной службе, и до двух миллионов резервных сил. Кроме того, Россия не только создает новое вооружение, но и прилагает усилия для модернизации и поддержания части своего механизированного вооружения и платформ.

В пример Осборн привел танк Т-72, который неоднократно модернизировался с момента его первоначального строительства в 1970-х годах.

Журналист напомнил и о Военно-морском флоте страны численностью около 600 кораблей, включая один авианосец, 15 эсминцев и 63 подводные лодки. По мнению обозревателя, мощь ВМФ, в частности, в Черном море, важна для России, поскольку обеспечивает ей доступ к Средиземному морю.

Ранее кандидат на пост постоянного представителя США при НАТО Джулианна Смит назвала Россию главной военной угрозой НАТО в предстоящем десятилетии, отметив при этом, что с 2014 года альянсу удалось укрепить возможности противостоять Москве, но многое еще предстоит сделать.

Кроме того, замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты сейчас не готовы вступать в военный конфликт с Россией из-за отставания своих ядерных сил.