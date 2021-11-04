Аналитика Данченко обвинили в даче ложных показаний ФБР

Арестованному в США российскому аналитику Игорю Данченко предъявлены обвинения в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР) по пяти пунктам.

Как сообщается в заявлении американского минюста, 4 ноября россиянин предстанет перед судом.

«Предъявленные обвинения связаны с источниками информации, которые он использовал, чтобы предоставить сведения британской фирме», — приводит заявление ведомства «РИА Новости».

По данным министерства, с июня по ноябрь 2017 года Данченко пять раз дал ложные показания ФБР относительно источников информации, которую он предоставил британской фирме.

Согласно обвинительному заключению, эти показания сыграли ключевую роль в расследовании ФБР. В частности, в документе отмечается, что Данченко поставил правоохранителей в заблуждение, заявив, что ответил на анонимный звонок и по голосу решил, будто разговаривает с «главой российско-американской торговой палаты». Данный факт не соответствовал действительности, утверждают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российского аналитика Игоря Данченко арестовали в США в рамках расследования предполагаемых связей экс-главы Белого дома Дональда Трампа с Россией.

Как сообщал «Ридус», в конце октября прошлого года американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой раскрыла имена источников информации для досье о мнимых связях Дональда Трампа с Россией.

Выяснилось, что скандальное досье подготовил бывший британский разведчик Кристофер Стил, а его источниками в России были PR-специалист из Перми Ольга Галкина и уголовник-рецидивист Сева Капцугович. Связь с Галкиной разведчик установил через своего помощника Игоря Данченко, который учился с ней в одной школе.