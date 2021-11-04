СМИ: российского аналитика арестовали в США по делу Трампа
- 04 ноября 2021, 17:42
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российский аналитик Игорь Данченко арестован в США в рамках расследования предполагаемых связей экс-главы Белого дома Дональда Трампа с Россией.
Как сообщает New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, 4 ноября арестован аналитик, собиравший в 2016 году информацию о возможных связях Трампа с РФ.
Издание также отмечает, что обвинительное заключение против Данченко пока не опубликовано, а арест Данченко является частью расследования, проводимого спецпрокурором Джоном Даремом.
Ранее «Ридус» писал о том, что в конце октября прошлого года американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой раскрыла имена источников информации для досье о мнимых связях Дональда Трампа с Россией.
Сообщалось, что скандальное досье подготовил бывший британский разведчик Кристофер Стил, а его источниками в России были PR-специалист из Перми Ольга Галкина и уголовник-рецидивист Сева Капцугович. Связь с Галкиной разведчик установил через своего помощника Игоря Данченко, который учился с ней в одной школе.
В интерпретации журналистов издания вся история со сбором компромата на Дональда Трампа выглядит по меньшей мере как недобросовестная работа Кристофера Стила и его помощника Игоря Данченко, поскольку они обратились за сведениями к людям, которые в силу своего положения не могли располагать никакой ценной информацией. Пиком карьеры Ольги Галкиной стало руководство пресс-службами Ростехнадзора и губернатора Саратовской области, а также пост вице-мэра Саратова, который она занимала шесть месяцев.
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