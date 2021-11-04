Экономист призвал россиян закупиться подарками к Новому году в ноябре

Из-за ожидаемого резкого скачка цен на непродовольственные товары в декабре россиянам стоит заранее закупиться подарками к Новому году, чтобы не потратить больше запланированного.

Такого мнения придерживается руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников.

По его словам, подарками закупаться никогда не лишне по той причине, что всегда не хватает времени, но если нужно что-то покупать из непродовольственных товаров — бытовую и компьютерную технику, гаджеты, то желательно делать это уже сейчас.

«Потому что в декабре может быть достаточно серьезный скачок цен», — рассказал эксперт в беседе с URA.RU.

Он отметил, что ноябрь более всего подходит для того, чтобы закупиться непродовольственными товарами. В частности, сейчас стоит приобрести одежду и обувь в преддверии зимнего сезона, считает экономист.

Цены растут © Игорь Ставцев/ Коллаж/ Ridus.ru

Масленников предупредил, что непродовольственные товары стабильно дорожают из-за разрыва в транспортно-логистических цепочках. Он также предположил, что темпы роста инфляции на непродовольственном рынке сохранятся. За октябрь 2021 года цены на эту группу товаров выросли на 0,78%, напомнил эксперт.

Ранее Масленников заявил о снижении уровня реальных располагаемых доходов, который отстает от уровня 2013 года примерно на 8−10%.

Как сообщал «Ридус», согласно прогнозу роста цен в России к концу года, составленному Минэкономразвития, к декабрю 2021 года непродовольственные товары подорожают на 7,2%. К этой категории относятся бензин, стройматериалы, табачные изделия и ткани.