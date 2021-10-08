Финансист рассказала о падении покупательной способности в РФ в семь раз

Покупательная способность россиян снизилась в семь раз за последние 20 лет, сообщила профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В.Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, за этот период произошло серьезное обесценивание рубля, покупательная способность которого снизилась, по разным оценкам, не менее чем в семь раз.

«Причиной этого стали высокие темпы роста инфляции, которые наблюдались на фоне вялого роста экономики и высоких инвестиционных рисков», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Финогенова отметила, что обесценивание коснулось и более стабильных валют, включая доллар США. «Его покупательная способность также снизилась с 2001 года, но не так существенно: всего на 30%", — уточнила она.

Финансист объяснила, что поддержку американской валюте оказали два фактора: стабильный экономический рост, высокий среднегодовой ВВП и низкая инфляция.

Покупатели © Артем Геодакян/ТАСС

В свою очередь руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников заявил о снижении уровня реальных располагаемых доходов. «По сравнению с 2013 годом он отстает примерно на 8−10%. В ближайшие год-два мы будем наблюдать стабилизацию. Затем, начиная с 2023—2024 года, начнется постепенное возвращение к уровню 2013 года. Дальше будет рост», — сообщил собеседник издания.

Он подчеркнул, что для этого необходим рост зарплат, а также должна работать поддержка самозанятых, малого и среднего бизнеса.

Масленников добавил, что если рост ВВП будет ежегодно превышать 3%, есть неплохие шансы к 2024 году продвинуться по повышению реального благосостояния людей.

Ранее сообщалось, что за 2021 год индекс продовольствия в мире увеличился на 27%, а рост цен стал рекордным за последние 40 лет. По оценке гендиректора информационно-аналитического агентства INFOLine Ивана Федякова, такого взлета цен на продовольствие не наблюдалось с 1970 года, но тогда это было обусловлено глобальными финансовыми изменениями.

Эксперт убежден, что рост цен продолжится, но бесконечным он быть не может: покупательная способность граждан в ближайшее время будет исчерпана.