Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крым и Донбасс «экобомбами в центре Европы».

Он в очередной раз заявил, что международное сообщество не выполнило гарантии безопасности, которые были даны Украине.

«Планета получила две экобомбы в центре Европы — оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса», — приводит ТАСС слова Зеленского, сказанные в Глазго на 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Украинский лидер добавил, что Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ, а шахты Донбасса за время войны были затоплены, что привело к эрозии почв и нехватке питьевой воды.

«И это общая угроза для всего мира», — заключил Зеленский.

Как писал ранее «Ридус», власти Украины не хотят, чтобы Крым и Донбасс вернулись в состав страны, поскольку это несет серьезные риски для них. Об этом заявил бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко. Он утверждает, что экс-президент Украины Петр Порошенко, а также нынешний лидер Владимир Зеленский боятся возвращения этих территорий, так как жители Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) проголосуют на выборах за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь». Это несет риски для властей страны.

В свою очередь глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал первоочередной задачей для экономики Украины восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ.