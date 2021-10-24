Медведчук посоветовал Зеленскому, как наладить отношения с Россией

Первоочередной задачей для экономики Украины является восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ, считает глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

По его словам, реализация этой цели позволит поднять экономику страны и повысить уровень жизни.

Медведчук отметил, что в настоящее время отношения между Россией и Украиной находятся в «реальном тупике», что оборачивается негативными последствиями для украинцев.

«Господин Зеленский должен исходить из того, что он должен отстаивать интересы Украины на всех уровнях… Надо садиться, надо разговаривать и надо договариваться. Это единственный рецепт. Он является, на мой взгляд, безальтернативным», — приводятся слова Медведчука на сайте партии.

Он подчеркнул, что у Украины нет других ресурсов для обеспечения нормальной жизни страны и людей, нет альтернативных ресурсов для энергетического обеспечения.

«Это невозможно по многим причинам, потому что и поставки угля и многой другой продукции является невозможным из-за того, что, если не использовать железную дорогу, а использовать порты, которые ограничены в грузоперевалках, мы все равно придем к тому, что надо договариваться с соседями: с Россией и с Белоруссией, в первую очередь, со странами СНГ», — подытожил Медведчук.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину сложно говорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за его принципиальной позиции по Донбассу. По словам представителя Кремля, Зеленский продолжает называть Россию участником конфликта на юго-востоке Украины, хотя это не так. Из-за этого Путин ведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а те, в свою очередь, отдельно разговаривают с украинским лидером.