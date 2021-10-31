Жительницы Бурятии штурмом взяли ТЦ, куда их не пускали без QR-кодов

Бурятские пенсионерки продемонстрировали свой суровый характер, когда на их пути встал охранник торгового центра.

Исполняя введенные в республике правила, он потребовал предъявить обязательный QR-код, подтверждающий факт вакцинации или перенесенного за последние полгода COVID-19.

Женщины проигнорировали это требование и начали идти напролом. Они стали кричать, что «QR-код — это не русское слово» и набросились на охранника.

Мужчина не устоял под их натиском, и настойчивые пенсионерки в итоге добились своего. Они ворвались в торговый центр и устремились за покупками. В собравшейся толпе их поддержали: «Правильно, женщины, это ваше право».

Напомним, из-за ухудшившийся в России ситуации с коронавирусом во многих регионах страны введены различные ограничения, включая требование о наличии QR-кода о вакцинации для посещения общественных мест.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение о смягчении ограничительных мер: с 1 ноября местные жители без прививки от COVID-19 смогут посещать ТЦ, общепит и культурные учреждения при предъявлении отрицательного ПЦР-теста.

Как сообщал «Ридус», в Петербурге на входе в Эрмитаж сотрудник музея сломал нос мужчине, который замешкался в поисках QR-кода.

