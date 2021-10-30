Сотрудник Эрмитажа сломал нос посетителю, промедлившему с поиском QR-кода
- 30 октября 2021, 18:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В Петербурге на входе в Эрмитаж сотрудник музея сломал нос мужчине, который замешкался в поисках QR-кода.
Об этом рассказала фитнес-тренер Настя Миронова, которая была вместе с пострадавшим.
По ее словам, охранник внезапно напал на ее спутника, пока они искали QR-коды, после чего они ушли из музея и вызвали полицию.
«Этот молодой человек ударил моего молодого человека по лицу. У него кровь», — так прокомментировала свое видео Миронова.
Девушка также сообщила, что остальные сотрудники не помогли пострадавшему, а попросили посетителей покинуть здание, пишет «Подъём».
В Telegram-канале Эрмитажа сообщается, что в первый день введения обязательного предъявления QR-кодов на выходе из Главного штаба произошел неприятный инцидент — между посетителем, пытавшийся войти в музей через выход, и сотрудником завязалась потасовка, в результате чего последний ударил мужчину по лицу.
При этом отмечается, что нападавший не является сотрудником Службы музейной безопасности. Тем не менее он полностью признал свою вину и раскаялся за свои излишне эмоциональные действия. Он объяснил свой поступок общим состоянием нервозности, связанным с пандемией и новым режимом работы музея.
В свою очередь Эрмитаж принес извинения пострадавшему и его спутникам, а также посетителям, ставшим свидетелями этого происшествия. Сейчас проводится служебное расследование инцидента.
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