На Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце

Днем 31 октября в магнитосфере Земли началась магнитная буря.

Она вызвана произошедшей вечером 28 октября мощной вспышки на Солнце класса X.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)», — говорится в сообщении на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Уточняется, что буря началась примерно в 15:00 мск. Согласно прогнозам, она должна продлиться до середины дня понедельника.

Ранее в лаборатории сообщили, что магнитная буря может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем. В результате космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты.

Также возможно возникновение перерывов в спутниковой навигации, проблем низкочастотной радионавигации и прерывания высокочастотной радиосвязи.

При этом отмечается, что полярные сияния на территории России в ближайшие дни могут быть видны на широтах до 55−60 градусов, то есть вплоть до широты Москвы.

Полярное сияние © Pixabay

Ранее астроном Дмитрий Вибе рассказал о связи магнитных бурь и самочувствии «метеозависимых» людей. По словам эксперта, существенного влияния на здоровье человека магнитные бури не оказывают. Он отметил, что, если метеозависимый будет знать о магнитной буре, то он почувствует себя плохо, а если не будет, то его самочувствие не ухудшится. По словам Вибе, существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности, однако они «статистические» и «не применимы к конкретному человеку».