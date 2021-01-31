Астроном оценил опасность надвигающейся на Россию магнитной бури

Существенного влияния на здоровье человека магнитные бури не оказывают, заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Комментируя публикации о надвигающейся 1 февраля на Россию магнитной буре, он отметил, что, если метеозависимый будет о ней знать, то он почувствует себя плохо, а если не будет, то его самочувствие не ухудшится.

По словам Вибе, существуют данные об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности, однако они «статистические» и «не применимы к конкретному человеку».

«Да, во время бурь несущественно повышается вероятность каких-то сердечных эксцессов, но она теряется на фоне разнообразных стрессов, с которыми человек встречается в своей жизни», — рассказал астроном телеканалу «Звезда»

Он добавил, что на Земле начинается максимум солнечной активности, который продлится 11 лет. На протяжении этого цикла магнитных бурь станет больше, и они перестанут быть значимым событием, подытожил Вибе.

Ранее член-корреспондент РАН, заслуженный врач РФ Евгений Лильин сообщил, что солнечное затмение может повлиять на самочувствие людей. По его словам, особенно это касается тех, у кого есть хронические заболевания. Лильин отметил, что в такие периоды повышается риск возникновения инфаркта и инсульта.

В свою очередь астроном Владилен Санакоев считает, что солнечное затмение никак не отражается на состоянии людей.