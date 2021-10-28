В Томске уволили мужчину, проникшего в больницу по видом врача ради бабушки

Чтобы ухаживать за своей бабушкой, житель Томска переоделся врачом и тайно проник в ковидный госпиталь.

В результате молодого человека уволили с работы.

По его словам, ему также звонили со скрытого номера и угрожали.

«Сказали, что если я продолжу это дальше форсировать, мне горло перережут. У меня с работой теперь хана: мне позвонил начальник и сказал, чтобы я на работу больше не выходил, потому что ему такие яркие личности не нужны», — поделился парень в беседе с «360».

Собеседник телеканала рассказал, что в Томске его многие знают, так как он помогает пожилым людям — бесплатно оказывает им сварочные услуги на постоянной основе.

Теперь же он не понимает, как помочь родной бабушке, ведь, по его словам, если она останется в больнице, то обязательно умрет, а если она скончается дома, то в ее смерти обвинят его.

«Денег у меня вообще никаких нет. Я три дня в подъезде ночевал здесь, в Москве», — объяснил молодой человек в интервью телеканалу. Теперь он собирается вернуться в Томск.

На незаконное проникновение в красную зону его подтолкнуло сообщение соседки бабушки по палате, рассказавшей ему, что за пожилой женщиной в ковидном госпитале не ухаживают и даже не кормят. Тогда он под видом врача пробрался туда и стал помогать родственнице сам.

Когда его разоблачили, он сбежал из больницы и поехал в Москву, чтобы обратиться к главе СК РФ Александру Бастрыкину, в администрацию президента и прокуратуру. В настоящее время проводится проверка по фактам его обращения.

По информации kp.ru, томич прошел в реанимацию ковидного госпиталя МСЧ № 2 под видом врача и снял на камеру, в каких ужасных условиях находится его бабушка: голодная, в грязных подгузниках, с необработанными пролежнями. Между тем один из врачей больницы рассказал изданию, что проникнуть туда при желании может вообще любой.

Ранее «Ридус» писал о том, что жителю Томска пришлось три дня ухаживать за своей бабушкой в «красной зоне», поскольку, как он утверждает, сотрудники медучреждения бросили пациентов на произвол судьбы. По его словам, пациентов в госпитале не лечат, не меняют подгузники. Его родственница попала в больницу после того, как врачи скорой помощи диагностировали у нее пневмонию. Женщина «должна быть на кислороде», однако кислородная трубка оказалась на лбу, ее никто не поправлял.