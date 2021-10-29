В МИД РФ заявили о намерении США выдворить еще 55 российских дипломатов
- 29 октября 2021, 22:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Власти США намерены выслать из страны еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства и консульств.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выдвинутые Вашингтоном требования, по сути, означают высылку.
«Обстановка на дипломатическом „фронте“ только усугубится», — приводятся ее слова на сайте ведомства.
Захарова уточнила, что в настоящее время в России работают около 130 американских дипломатических работников. При этом в посольстве РФ в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ назвали пустой угрозой письмо сенаторов США президенту Джо Байдену с предложением выслать из страны 300 российских дипломатов. «Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали еще и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников?» — задались вопросом в ведомстве.
По словам сенаторов, в США около 400 российских дипломатов, при этом американских дипломатических работников в России гораздо меньше.
Напомним, весной президент РФ Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии «недружественных государств», к которым теперь относится и США. Из-за этого Вашингтон вынужден был уволить более 180 сотрудников.
Войти через социальные сети: