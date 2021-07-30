Блинкен сообщил об увольнении 182 служащих дипмиссий США в России

В результате введенных ограничений на найм иностранного персонала придется уволить 182 местных сотрудника на американских дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, эти вынужденные меры серьезно отразятся на работе американских дипмиссий в России.

Он пояснил, что потенциально это может негативно сказаться на безопасности персонала, а также усложнит дипломатические контакты с российскими властями.

Блинкен также заявил, что США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, несмотря на ограничения в работе своих дипмиссий, пишет ФАН.



Ранее посол США в РФ Джон Салливан предупредил, что, несмотря на все усилия обеих государств, американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме уже с 1 августа этого года.

Посольство Соединенных Штатов в Москве © Google Maps

Американский дипломат объяснил это тем, что США остаются в списке недружественных России стран, введенном указом президента Владимира Путина. Тем самым Соединенные Штаты потеряли возможность нанимать в дипломатические представительства россиян или граждан третьих стран.

С 12 мая американское посольство в Москве прекратило выдачу виз для недипломатических поездок, а консульские услуги пока могут получить только граждане США по ограниченному числу неотложных случаев.

Ранее Госдепартамент США принял решение «оптимизировать работу» американских диппредставительств в России, закрыв последние два генконсульства в РФ — во Владивостоке и Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в России остается посольство в Москве.

