Блинкен сообщил об увольнении 182 служащих дипмиссий США в России
- 30 июля 2021, 22:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Госсекретарь США Энтони Блинкен
В результате введенных ограничений на найм иностранного персонала придется уволить 182 местных сотрудника на американских дипломатических объектах в Москве, Владивостоке и Екатеринбурге, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, эти вынужденные меры серьезно отразятся на работе американских дипмиссий в России.
Он пояснил, что потенциально это может негативно сказаться на безопасности персонала, а также усложнит дипломатические контакты с российскими властями.
Блинкен также заявил, что США нацелены на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, несмотря на ограничения в работе своих дипмиссий, пишет ФАН.
Ранее посол США в РФ Джон Салливан предупредил, что, несмотря на все усилия обеих государств, американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме уже с 1 августа этого года.
Американский дипломат объяснил это тем, что США остаются в списке недружественных России стран, введенном указом президента Владимира Путина. Тем самым Соединенные Штаты потеряли возможность нанимать в дипломатические представительства россиян или граждан третьих стран.
С 12 мая американское посольство в Москве прекратило выдачу виз для недипломатических поездок, а консульские услуги пока могут получить только граждане США по ограниченному числу неотложных случаев.
Ранее Госдепартамент США принял решение «оптимизировать работу» американских диппредставительств в России, закрыв последние два генконсульства в РФ — во Владивостоке и Екатеринбурге. Единственным диппредставительством США в России остается посольство в Москве.
Войти через социальные сети: