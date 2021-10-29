Молдавия заключила с «Газпромом» пятилетний контракт

Кишинев продлил с «Газпромом» контракт на пять лет.

Поставки газа должны начаться 1 ноября, сообщило Министерство инфраструктуры Молдавии.

Молдавия и Россия целый месяц пытались договориться о новых условиях и, в конце концов, сумели достичь консенсуса.

«Стороны достигли соглашения о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности „Молдовагаза“ и необходимости дальнейших переговоров для установления графика платежей», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В соответствии с новой договоренностью предыдущий контракт будет продлен на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

Источник в российской делегации сообщил РБК, что в договоре используется рыночная формула, что нормально для пятилетнего контракта.

В «Газпроме» отметили, что поставки начнутся с 1 ноября «на взаимовыгодных условиях».

Как отмечает издание, с 2011 года «Газпром» и «Молдовагаз» ежегодно продлевали соглашение о поставках газа. Очередной контракт истек 30 сентября, и его продлили до конца октября, после чего стороны месяц пытались договориться о новых условиях.

На переговорах Россия предложила Молдавии скидку в 25% на сырье, однако для этого государство должно погасить накопившуюся задолженность в размере около 700 миллионов долларов. Кишинев не соглашался на такие условия.

Из-за энергетического кризиса власти Молдавии попросили Украину одолжить 15 миллионов кубометров газа, а также заключила контракт с Нидерландами.



Проблемы с сырьем ранее привели к тому, что на Мемориале воинской славы в столице Молдавии временно отключили Вечный огонь.