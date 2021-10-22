В Кишиневе погасили Вечный огонь из-за газового кризиса

На Мемориале воинской славы в столице Молдавии пришлось временно отключить Вечный огонь в связи с газовым кризисом в стране.

С просьбой отключить подачу газа к Вечному огню Министерство обороны обратилось к компании «Кишинев-газ».

«Мера принята в связи со снижением давления в подающих газ трубах и из-за сильного ветра, который может погасить огонь», — приводит сообщение «Интерфакс».

В военном ведомстве отметили, что в условиях введенного чрезвычайного положения необходимо избежать утечки газа, которая может угрожать безопасности. Уточняется также, что огонь останется погашенным до разрешения газового кризиса.

В Кишиневе была проведена торжественная церемония передачи огня на хранение. Военнослужащие роты почетного караула зажгли от Вечного огня специальный факел, который будет храниться в музее воинской славы Минобороны.

Как отмечает агентство, ранее парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса. В октябре страна получает от «Газпрома» только 65% от необходимого объема газа, в связи с чем давление в газопроводе упало до критических показателей.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, который надеется получить от России хорошую скидку на газ, назвал причину газового кризиса в Европе. По его словам, европейцы вовремя не заключили долгосрочных контрактов на поставки газа из России и теперь страдают от резко выросших цен на голубое топливо.