Эксперты «Круга мнений» обсудят военный переворот в Судане

Проект «Круг мнений» анонсировал новую аудиоконференцию, которая пройдет 1 ноября в 19:00 на площадке Telegram-канала «Записки авантюриста» при поддержке «Ридуса». Мероприятие будет посвящено военному перевороту в Судане, случившемуся 25 октября этого года. Эксперты расскажут об особенностях африканской политики.

В конференции примут участие политтехнолог Игорь Мангушев, экономист Дмитрий Прокофьев, эксперт Центра социально-экономических и геополитических исследований (ЦСЭГИ) Александр Минин и политтехнолог Виктор Васильев.



Ранее эксперты «Круга мнений» обсудили социально-экономические трансформации Узбекистана и прошедшие 24 октября выборы президента этой страны.