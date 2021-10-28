«Росгосстрах» потребовал у семьи сбитого поездом ребенка 400 000 на ремонт

«Росгосстрах» потребовала 400 тысяч рублей от семьи 15-летнего школьника, которого в ноябре 2019 года насмерть сбила электричка.

Эта сумма была выплачена страховой компанией РЖД за поврежденный поезд.

Теперь в досудебной претензии, направленной родителям ребенка, «Росгосстрах» требует с законных представителей погибшего подростка возместить ущерб.

По данным «МК», трагедия произошла в подмосковном Солнечногорске. Подросток переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающийся поезд Тверь — Москва. Звуковые сигналы, подаваемые машинистом, не помогли, поскольку мальчик был в наушниках. В результате электричка отбросила его на 50 метров, и он скончался от полученных травм до прибытия скорой.

В «Россгострахе» объяснили, что школьник нарушил правила нахождения у железнодорожных путей и что несовершеннолетние с 14 лет сами несут ответственность за причиненный вред. Таким образом, обязательства перед страховой компанией в результате возникли у законных представителей погибшего подростка.

«Во избежание перевода взыскания на судебную стадию и увеличения суммы задолженности Вам необходимо в течение 10 дней с момента получения настоящего письма оплатить сумму в размере 400 972, 37 рублей», — приводит телеканал «Дождь» * письмо компании к семье мальчика.

Его мать также предупредили, что если дело дойдет до суда, сумма взыскания может вырасти на 25%, а если представители погибшего ребенка откажутся выплачивать деньги, суд может взыскать с них имущество и недвижимость.

В итоге женщина выплатила требуемую сумму в досудебном порядке, но теперь планирует подать на компанию ответный иск.

Ранее сообщалось, что впервые в РФ за смерть пациента от COVID-19 адвокатам удалось отсудить миллион рублей.

* По решению Минюста внесен в реестр СМИ-иноагентов.