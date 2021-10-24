Впервые в РФ за смерть пациента от COVID-19 отсудили миллион рублей

После долгих разбирательств адвокатам все-таки удалось отсудить за смерть пациента от коронавируса миллион рублей.

С жалобами на кашель и боль в груди 60-летний Сергей Медведев из Ахтубинска обратился в поликлинику 13 июня 2020 года и предупредил, что контактировал с зараженными COVID-19.

Однако врач не стал брать у пациента анализ на коронавирусную инфекцию, заявив, что у Медведева ОРВИ. В качестве лечения медик назначил больному парацетамол и арбидол, а также грудной сбор.

Между тем Медведеву становилось все хуже, но госпитализировали его только 19 июня в тяжелом состоянии. При этом направили его не в реанимацию, а в обычную инфекционную больницу. Первые анализы на COVID-19 у мужчины взяли 22 июня, и в тот же день он скончался. Коронавирус подтвердили уже посмертно.

Вдова Медведева Лидия обратилась в СК. Там завели уголовное дело, а судмедэкспертиза нашла недостатки в оказании медицинской помощи, но связь между ними и кончиной пациента не установила.

Тогда женщина решила обратиться за помощью к адвокатам. В результате тем удалось добиться положительного результата 18 октября 2021 года. Иск был удовлетворен частично — Лидии присудили миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Как отмечает Mash, это важный прецедент, поскольку ранее при рассмотрении аналогичного случая пострадавшей стороне присудили всего 50 тысяч рублей компенсации.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья засудил подмосковную больницу за смерть матери, которую отказались лечить от коронавирусной инфекции. Он требовал от медучреждения два миллиона рублей, но суд удовлетворил иск частично, взыскав с больницы лишь 50 тысяч рублей.