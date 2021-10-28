Ракова назвала число привившихся от коронавируса пожилых москвичей

Вакцинацию от COVID-19 уже прошли около 1,2 миллиона пожилых жителей Москвы, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Напомним, 19 октября мэр города Сергей Собянин проинформировал, что привились 1,14 миллиона москвичей от 60 лет, или около трети. В конце апреля число привитых жителей столицы старше 60 лет составляло около 400 тысяч. Соответственно, за полгода количество привившихся пожилых москвичей выросло в три раза.

В интервью телеканалу «Россия-24» Ракова отметила, что вакцинацию от COVID-19 в столице ежедневно проходят около 27 тысяч человек. По ее словам, власти готовы прививать от коронавирусной инфекции до 100 тысяч человек в сутки, пишет kp.ru.

Она добавила, что темпы распространения COVID-19 в Москве в последние дни снизились, однако ситуация остается напряженной.

Вакцинация. © Новиков Владимир / Агентство «Москва»

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что основная масса заболевших россиян — это лица, не прошедшие вакцинацию от ковида. По данным Мурашко на середину октября, от коронавируса привиты 42% россиян в возрасте старше 60 лет.

В середине июля Ракова сообщила, что в Москве прививки от COVID-19 сделали около 70% работников столичных медицинских организаций, 66% сотрудников образовательных организаций и 76% социальных работников, которые трудятся в пансионатах для ветеранов труда, домах престарелых, центрах соцзащиты и центрах занятости. Были вакцинированы 83% госслужащих, работающих в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

В начале сентября заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что от коронавируса привиты уже более 45 миллионов россиян.

