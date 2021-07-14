Около 70% московских медиков сделали прививки от коронавируса

В Москве прививки от коронавируса сделали около 70% работников столичных медицинских организаций. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

Работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями и, как никто другой, понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих, — отметила Ракова.

Прививки сделали 66% сотрудников образовательных организаций и 76% социальных работников, которые трудятся в пансионатах для ветеранов труда, домах престарелых, центрах соцзащиты и центрах занятости. Еще были вакцинированы 83% госслужащих, работающих в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Москве, до 15 июля 60% сотрудников предприятий сферы услуг, госслужащих и работников организаций, подведомственных органам власти, должны быть вакцинированы от коронавирусной инфекции первым компонентом, передает ТАСС.