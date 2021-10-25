На «Оскар» от России выдвинули фильм «Разжимая кулаки»

Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки» была выдвинута от России на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее эта лента победила в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля.

Действие фильма разворачивается в небольшом североосетинском шахтерском городке Мизур. В центре сюжета — история одной семьи.

Как сообщает ФАН, в 2015 году Кира Коваленко выпустилась из мастерской режиссера Александра Сокурова, которую он набрал в Нальчике. Ее дебютный фильм «Софичка» был тепло принят кинокритиками и зрителями.



Кира Коваленко © Zuma\TASS

Перед объявлением российского выдвиженца на «Оскар» стало известно, что новым председателем Российского Оскаровского комитета был избран режиссер Павел Чухрай. До этого комитет возглавлял режиссер Владимир Меньшов. Он скончался в июле на 82-м году жизни.

Павел Чухрай © Гавриил Григоров/ТАСС

Павел Чухрай родился 14 октября 1946 года. За свою кинокарьеру он снял более 10 картин, включая фильмы «Вор» (1997) и «Водитель для Веры» (2004). Примечательно, что «Вор» был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».