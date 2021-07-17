Объявлены победители 74-го Каннского кинофестиваля

Главной награды Каннского кинофестиваля — «Золотой пальмовой ветви» — была удостоена французская картина «Титан».

Режиссер и сценарист фильма Джулия Дюкорно получила приз из рук голливудской кинозвезды Шэрон Стоун.

Премия за лучшую режиссуру была вручена мэтру французского кино Леосу Караксу. Он представил на фестивале свою новую ленту «Аннетт», в которой Адам Драйвер и Марион Котийяр сыграли лос-анджелесского стендап-комика и его спутницу, являющуюся всемирно известной певицей. Их жизнь круто меняет рождение дочери Аннетт, обладающей уникальным даром. Фильм снят в жанре рок-оперы. В ленте звучит музыка группы Sparks.

Леос Каракс © EPA/TASS

Гран-при Каннского фестиваля разделили между собой «Купе номер шесть» финского режиссера Юхо Куосманена и «Герой» иранца Асгара Фархади.

Примечательно, что финский фильм снят в России. В центре сюжета — история студентки из Финляндии, которая в поезде Москва-Мурманск знакомится с грубоватым русским шахтером в исполнении российского актера Юрия Борисова.

Актерские награды достались норвежке Ренате Рейнсве («Худший человек на свете») и американцу Калебу Лэндри Джонсу («Нитрам»).

В программе «Особый взгляд» победила картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

Жюри 74-го Каннского кинофестиваля возглавлял американский режиссер и актер Спайк Ли.