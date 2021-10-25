В Турции россиян обвинили в неумышленном поджоге леса
- 25 октября 2021, 16:20
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Семь российских туристов были задержаны в турецкой Анталье.
Их обвиняют в неумышленном поджоге леса в районе Ликийской тропы.
В числе подозреваемых оказались Анатолий и Никита Ярошенко, Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов и Полина Яськова, сообщает kp.ru.
«Сейчас находимся в суде, нас пытаются отправить в тюрьму. Просим огласки», — сказал один из задержанных в видеообращении.
Как стало известно изданию, туристы отправились в субботу, 23 октября, в поход по Ликийской тропе (этот пешеходный маршрут проложен вдоль средиземноморского побережья) и на одном из участков заметили пожар. Россияне попытались его потушить и позвонили в 911, чтобы вызвать спасателей. Но в итоге навлекли на себя большие проблемы.
Дело в том, что жители ближайшей деревни заметили рядом с полыхавшим огнем чужаков и схватили их. После масштабных пожаров, охвативших Турцию этим летом, разбираться они не стали, а просто вызвали полицию. Полисмены задержали путешественников, заподозрив их в неумышленном поджоге.
Сотрудник российского консульства уже посетил туристов в полицейском участке, а в воскресенье состоялось предварительное судебное слушание, на котором интересы россиян представлял государственный адвокат, не говорящий по-английски. По словам российских дипломатов, туристам предоставили переводчика.
Суд оставил россиян под стражей, и сейчас мужчин держат в одной тюрьме, а Полину Яськову — в другой, женской. Им может грозить от двух до семи лет лишения свободы.
После лесных пожаров, бушевавших минувшим летом в 30 провинциях Турции, контроль за пожарной безопасностью в стране усилился.
Напомним, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, а пострадали более 850 человек.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. Он также не исключил, что причиной пожаров стал поджог. Позже он сообщил, что задержан подозреваемый в поджогах.
Ответственность за поджоги лесных массивов в стране взяла на себя организация «Дети огня», признанная в Турции террористической.
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