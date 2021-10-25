В Турции россиян обвинили в неумышленном поджоге леса

Семь российских туристов были задержаны в турецкой Анталье.

Их обвиняют в неумышленном поджоге леса в районе Ликийской тропы.

В числе подозреваемых оказались Анатолий и Никита Ярошенко, Дмитрий Коршунов, Александр Антошкин, Константин Чебучаков, Иван Ухов и Полина Яськова, сообщает kp.ru.

«Сейчас находимся в суде, нас пытаются отправить в тюрьму. Просим огласки», — сказал один из задержанных в видеообращении.

Как стало известно изданию, туристы отправились в субботу, 23 октября, в поход по Ликийской тропе (этот пешеходный маршрут проложен вдоль средиземноморского побережья) и на одном из участков заметили пожар. Россияне попытались его потушить и позвонили в 911, чтобы вызвать спасателей. Но в итоге навлекли на себя большие проблемы.

Дело в том, что жители ближайшей деревни заметили рядом с полыхавшим огнем чужаков и схватили их. После масштабных пожаров, охвативших Турцию этим летом, разбираться они не стали, а просто вызвали полицию. Полисмены задержали путешественников, заподозрив их в неумышленном поджоге.

Сотрудник российского консульства уже посетил туристов в полицейском участке, а в воскресенье состоялось предварительное судебное слушание, на котором интересы россиян представлял государственный адвокат, не говорящий по-английски. По словам российских дипломатов, туристам предоставили переводчика.

Суд оставил россиян под стражей, и сейчас мужчин держат в одной тюрьме, а Полину Яськову — в другой, женской. Им может грозить от двух до семи лет лишения свободы.

После лесных пожаров, бушевавших минувшим летом в 30 провинциях Турции, контроль за пожарной безопасностью в стране усилился.

Напомним, число жертв стихийного бедствия достигло восьми, а пострадали более 850 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зоной бедствия пострадавшие от лесных пожаров регионы в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе. Он также не исключил, что причиной пожаров стал поджог. Позже он сообщил, что задержан подозреваемый в поджогах.

Ответственность за поджоги лесных массивов в стране взяла на себя организация «Дети огня», признанная в Турции террористической.