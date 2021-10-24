Странам Европы предрекли борьбу за газ

Аналитики агентства Bloomberg предположили, что этой зимой европейские государства будут вынуждены воровать топливо друг у друга в попытке спасти свое население от замерзания.

По имеющейся информации, хранилища газа заполнены в странах Европы на 71%, в то время как норма составляет на 20% больше.

В случае наступления обещанных заморозков правительства решат запретить экспорт газа, чтобы сохранить его для нужд собственных граждан, полагают эксперты.

Президент Сербии Александр Вучич уже объявил о введении такой меры, пообещав запретить экспорт электричества, «чтобы людям было, чем согреться».

Подобные разговоры ведутся и в Норвегии, которая является крупнейшим экспортером энергоносителей в Европе.

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В связи с этим аналитики предрекают, что самые большие проблемы ожидают зимой Германию, которая закупает 90% всех энергоносителей и зависима от импорта топлива. Поэтому, вполне вероятно, что Берлин забудет о евросолидарности и попытается перекупать поставки, которые предназначались для менее состоятельных европейских стран.

Ранее сообщалось, что для восполнения отобранных объемов газа в сезон 2020−2021 годов и создания исторически рекордного оперативного резерва — 72,638 млрд куб. м., «Газпром» продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ). С учетом запасов на территории Белоруссии и Армении резерв составит 73,824 млрд куб. м.

«Ридус» также писал о том, что Россия готова увеличить поставки газа в Европу в обмен на одобрение запуска «Северного потока-2» со стороны Германии и ЕС.