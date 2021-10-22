«Газпром» намерен довести объем газа в хранилищах до рекордного уровня

Для восполнения отобранных объемов газа в сезон 2020−2021 годов и создания исторически рекордного оперативного резерва — 72,638 млрд куб. м., «Газпром» продолжает закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).

Как отмечается в сообщении холдинга, с учетом запасов на территории Белоруссии и Армении резерв составит 73,824 млрд куб. м.

При этом потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м., а с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении он составит 887,9 млн куб. м.

«Компания нацелена на четкое выполнение приоритетной задачи — обеспечение высокой надежности поставок газа российским и зарубежным потребителям. В условиях текущего устойчиво высокого спроса на газ „Газпром“, как и прежде, выполняет контрактные обязательства», — приводит ТАСС сообщение компании.

Работа Касимовского подземного хранилища газа компании «Газпром». © ТАСС/ Александр Рюмин

Уточняется также, что ремонт 89 установок комплексной и предварительной подготовки газа на объектах добычи полностью завершен. До конца года планируется ввести в эксплуатацию новые дожимные мощности на Бованенковском и Ямбургском месторождениях, пишет агентство.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заверил, что закачка газа в российские ПХГ будет завершена к 1 ноября.

Как сообщал «Ридус», Россия готова увеличить поставки газа в Европу в обмен на одобрение запуска «Северного потока-2» со стороны Германии и ЕС.