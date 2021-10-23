В Петербурге вводится локдаун с 30 октября по 7 ноября

Власти Петербурга решили ужесточить ограничительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Соответствующие поправки к постановлению городского правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Согласно документу, с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут введены ограничения на работу предприятий общепита, розничной торговли, а также объектов развлечения и досуга. Принято решение о временной приостановке их деятельности.

Поселиться в гостиницах и пансионатах Петербурга в этот период можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, а также при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, сообщает пресс-служба городской администрации.

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Ранее стало известно, что власти Петербурга собираются ввести ограничения по московскому сценарию, чтобы не стимулировать жителей столицы приезжать в нерабочие дни в Петербург. Есть вероятность, что эти меры помогут разорвать цепочки заболеваемости и избежать закрытия бизнеса в период новогодних праздников.

Напомним, дни с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены в России нерабочими.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице будут работать аптеки и продуктовые магазины, при этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, развлекательных и прочих мероприятий.

Также сообщалось, что с 15 ноября при посещении различных общественных мест в Петербурге будут требовать QR-код. В список таких объектов вошли бассейны, фитнес-клубы, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставки.