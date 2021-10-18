У посетителей общественных мест в Петербурге потребуют QR-код

С 15 ноября при посещении различных общественных мест в Петербурге будут требовать QR-код.

В список таких объектов вошли бассейны, фитнес-клубы, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и выставки.

Предъявить QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном заболевании, также будет нужно на церемонии торжественной регистрации брака.

Кроме того, с 1 декабря только по QR-коду будут пускать в заведения общепита, дома отдыха и некоторые объекты розничной торговли, сообщает пресс-служба городской администрации.



Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

QR-код © Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Как писал ранее «Ридус», в Крыму планируют проверять QR-коды при посещении общественных мест.



Напомним, QR-коды для посещения культурно-развлекательных мероприятий введены уже в 26 регионах России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова уточняла, что 22 субъекта проверяют QR-коды при посещении общепита, в 13 регионах они обязательны при заселении в гостиницы. В 25 субъектах QR-код нужен для доступа на спортивные мероприятия.

Также стало известно, что в столичной мэрии рассматривают возвращение QR-кодов для доступа в рестораны. На такие меры власти Москвы, по словам источников, готовы пойти если число заболевших в день будет в районе 6 — 9 тысяч человек.

Обязательная система QR-кодов в столичных ресторанах и кафе действовала в Москве с 28 июня по 18 июля.