На месте советской авиабазы в Латвии разместились ВВС НАТО

Завершив модернизацию и сертификацию военного аэродрома Лиелварде в Латвии, ВВС НАТО ввели его в режим полномасштабного использования.

Примечательно, что эта авиабаза, расположенная к юго-востоку от Риги, была создана еще в 1970 году советскими военными и считалась одной из крупнейших в Прибалтике.

«Теперь союзные ВВС НАТО имеют доступ к еще одному модернизированному военному аэродрому в регионе Балтики. Аэродром Лиелварде способен принимать союзные самолеты в любое время суток и в любых погодных условиях», — приводит «Интерфакс» сообщение воздушного командования альянса.

Уточняется также, что истребители НАТО, осуществляющие патрулирование в регионе Балтики, смогут использовать аэродром в качестве запасной взлетно-посадочной площадки, и в случае отсутствия возможности использования авиабаз в Эмари в Эстонии и Шяуляй в Литве самолеты будут направляться в Лиелварде.

На латвийский аэродром уже планируют прибыть в ближайшее время датские истребители F-16, призванные осуществлять на ротационной основе патрулирование в прибалтийском регионе.

Кроме того, на авиабазе будут размещаться военно-транспортные самолеты и дальние беспилотные летательные аппараты.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает свои силы к российским границам.

Также стало известно, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что государство не видит перспектив каких-то перемен в отношениях с альянсом. Кроме этого, будет прекращена работа информбюро НАТО в Москве, которое функционировало при посольстве в Бельгии.

