Шойгу: НАТО стягивает свои силы к российским границам

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает свои силы к российским границам.

По его словам, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обязана хорошо знать, чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы.

Шойгу подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России.

«Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО», — цитирует главу Минобороны РФ газета «Известия».

Он также отметил, что реализация плана «сдерживания» в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь приходится разбираться всему миру.

Так Шойгу ответил на призыв Крамп-Карренбауэр к военному сдерживанию России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.

Ранее стало известно, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что государство не видит перспектив каких-то перемен в отношениях с альянсом. Кроме этого, будет прекращена работа информбюро НАТО в Москве, которое функционировало при посольстве в Бельгии.



На днях генсек НАТО Йенс Столтенерг заявил, что альянс думает над тем, как быстро перебросить подкрепление в Черноморский регион в случае необходимости. Выступая 20 октября на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня заседания министров обороны стран-членов объединения, он заявил, что альянс считает Черноморский регион стратегическим.