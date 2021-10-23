«Щенок!»: инспектор ДПС ударил и оскорбил водителя

В Ростове-на-Дону сотрудник ГИБДД пришел в ярость, заметив, что водитель снимает на видео оформление протокола.

Выйдя из себя, полицейский ударил мужчину по лицу и обозвал его щенком.

Как сообщает «Подъём», инспекторы ДПС остановили автомобиль из-за тонировки и начали составлять протокол.

Водитель стал снимать этот процесс на камеру телефона и поинтересовался, будет ли произведен замер светопропускаемости стекол. Действия мужчины возмутители сотрудников ГИБДД, и в результате один из них проявил агрессию по отношению к автовладельцу.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили изданию, что по данному факту назначено служебное разбирательство.

«По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — пообещали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Тюмени инспекторы ДПС сначала отказались предоставить понятых при осмотре машины, а потом один из них произвел непонятные манипуляции при обыске. Водителю показалось, что сотрудник полиции попытался что-то подбросить в его машину. Автомобилист посчитал, что это могли быть наркотики, ведь инспектор полез в свой карман.