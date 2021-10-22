В Калуге завели дело по факту смерти журналиста, прождавшего скорую 7 часов

Возбуждено уголовное дело по факту смерти сотрудника калужской телекомпании «Ника» Константина Кисова, который, по словам родных, прождал скорую помощь семь часов.

Следственные органы Калужской области завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей».

«По одной из версий, смерть Кисова могла наступить вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей медицинскими сотрудниками», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По информации ТАСС, тележурналист умер 18 сентября на 60-м году жизни. Вечером того дня ему стало плохо, и его брат вызвал скорую. Однако Кисов скончался от инсульта, так и не дождавшись помощи, утверждают местные СМИ.

Скорая помощь. © Валерий Шарифулин / ТАСС

По словам его брата, он ждал скорую почти семь часов, пишет «РИА Новости». Через полтора часа после госпитализации тележурналист скончался.

На сайте ТРК «Ника» Кисова называют легендой калужской медиасферы. Он был универсальный специалист — комментатор, редактор, оператор, посвятивший телевидению всю свою жизнь.

Глава региона Владислав Шапша пообещал провести проверку.

Ранее сообщалось, что житель Калуги умер от потери крови после четырех ножевых ранений, не дождавшись госпитализации. Теперь министерство здравоохранения поворачивает дело таким образом, что он же и оказывается виноват.