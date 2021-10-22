Стала известна причина трагедии, произошедшей на съемках фильма в США

Находившийся в пистолете боевой патрон стал причиной трагедии, произошедшей на съемках американского вестерна.

Как сообщает Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе, исполнитель главной роли случайно выстрелил одним боевым патроном на съемочной площадке, попав в оператора и режиссера.

Напомним, накануне во время съемок фильма «Ржавчина» в Нью-Мехико популярный актер Алек Болдуин произвел выстрел, в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был ранен в ключицу.

В одной из сцен Болдуин должен был выстрелить из реквизитного оружия, заряженного холостыми патронами, однако после выстрела 42-летняя Хатчинс получила тяжелую травму. Вертолетом ее доставили в больницу, где она скончалась. Медики оказали 48-летнему Соузе необходимую помощь и отпустили его домой.

Болдуин заявил, что поддерживает связь с мужем Хатчинс и предлагает свою поддержку ему и его семье. «Мое сердце страдает за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину», — сказал актер.

В интервью «РЕН ТВ» российский актер Олег Тактаров не исключил, что на съемочной площадке не соблюдались необходимые меры безопасности. Он отметил, что за свою карьеру Болдуин сделал «миллионы выстрелов на площадке», но ни один из них не приводил к таким трагичным последствиям.

Тактаров объяснил, что сама пуля не может вылететь из дула, поскольку в стволе установлена перегородка, которая не позволяет этого сделать, а ради нужного эффекта из дула вылетает только порох. По его словам, находящиеся по ту сторону камеры люди используют специальные очки, а на площадке устанавливается стекло, защищающее от возможного разлета осколков после выстрела. «Они, ударяясь об это стекло, конечно, до тебя не долетят, даже стекло не расколют и отметок не оставят. Я за свою карьеру ни разу не видел, чтобы что-то вылетало из дула, что могло ранить человека», — отметил он в беседе с телеканалом.

Ранее российский каскадер Игорь Панин заявил, что вина за произошедшую трагедию на съемках американского вестерна полностью лежит на поставщике-оружейнике.