Каскадер назвал виновника трагедии на съемках вестерна с Алеком Болдуином

Вина за произошедшую на съемках американского вестерна трагедию полностью лежит на поставщике-оружейнике, считает российский каскадер Игорь Панин.

По его словам, в США по-другому относятся к оружию, нежели в России.

Напомним, накануне во время съемок фильма «Ржавчина» исполнитель главной роли Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил в ключицу режиссера Джоэла Соузу.

В одной из сцен актер должен был выстрелить из реквизитного оружия, заряженного холостыми патронами, однако в результате выстрела 42-летняя Хатчинс получила тяжелую травму. Вертолетом ее доставили в больницу, где она скончалась.

Соуза уже выписался из больницы.

«В Америке другое отношение к оружию. Поставками его часто занимаются маленькие компании, где порой числятся два-три человека. Возможно, поставщики ошиблись, вместо заказанного охолощенного оружия прислали боевое. Просто коробки перепутали», — сказал каскадер в беседе с газетой «Известия».

Панин подчеркнул, что в России подобная ситуация исключена, поскольку используемое на съемках оружие — строго охолощенное, а поставляют его крупные компании, деятельность которых легко проверить. На съемочной площадке оружие тщательно контролируют, поэтому перепутать боевое с охолощенным в России практически невозможно, подытожил эксперт.

Как отмечает издание, ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что если бы подобная трагедия случилась в России, то подозреваемого не выпустили бы из полиции. Болдуина же допросили и отпустили без предъявления обвинений. Опубликованные в Сети кадры свидетельствуют о том, что актер после произошедшего находился в шоковом состоянии и плакал.





Похожие трагедии уже происходили на съемках американских картин. Так, в 1993 году на съемочной площадке «Ворона» был застрелен актер Брэндон Ли, сын легендарного Брюса Ли. Оказалось, что пистолет был заряжен не только холостыми патронами.

Однако и от холостого выстрела с близкого расстояния можно умереть. В 1984 году актер Джон-Эрик Хексам забавлялся с оружием на съемочной площадке фильма Cover Up: Golden Opportunity и в результате погиб, выстрелив себе в голову.