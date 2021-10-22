Фаната «Спартака» заключили под стражу за избиение журналиста

Тушинский районный суд Москвы арестовал на два месяца фаната «Спартака» Валентина Коршунова, избившего после матча журналиста РБК.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство органа предварительного расследования об избрании в отношении Коршунова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено обвинение по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», сообщил пресс-секретарь суда. Она предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до шести лет.

Сторона защиты ходатайствовала об избрании Коршунову либо запрета определенных действий, либо домашнего ареста, однако суд выбрал более строгую меру пресечения.

Накануне Тушинский суд признал Коршунова виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на два года.

Валентин Коршунов © соцсети

Напомним, после матча между столичным «Спартаком» и английским «Лестером», который проходил 20 октября на стадионе «Открытие Арена», Коршунов попросил журналиста РБК Александра Щеголева прекратить съемку, после чего подошел к нему и нанес несколько ударов по голове.

В крови Коршунова было обнаружено 0,48 промилле алкоголя. У пострадавшего врачи не нашли серьезных травм — он отделался ушибами уха и скулы. После обследования его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что Коршунову грозило 15 суток ареста.

Примечательно, что в 2019 году Фратрия выразила Коршунову недоверие и сняла его с должности главы фан-клуба.