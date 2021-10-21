Суд вынес приговор фанату «Спартака», избившему журналиста после матча

Тушинский районный суд Москвы вынес решение по делу в отношении фаната «Спартака» Валентина Коршунова, избившего после матча журналиста.

Коршунов был признан виновным в нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на два года.

Как сообщил пресс-секретарь суда, 20 октября Коршунов присутствовал в качестве зрителя на футбольном матче между столичным «Спартаком» и английским «Лестером», который проходил на стадионе «Открытие Арена».

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он выдвинул требования о прекращении видеосъемки корреспонденту Щеголеву А. Д., действующему в соответствии с редакционным заданием и имеющему разовую аккредитацию на посещение матча, а получив отказ от Щеголева А. Д., из хулиганских пробуждений оскорбил нецензурной бранью последнего и нанес ему несколько ударов кулаком по лицу», — говорится в сообщении.





По информации «Чемпионат.com», журналист РБК Александр Щеголев снимал после игры на видео обстановку у VIP-входа на стадион. Экс-директор фан-клуба «Спартак» Валентин Коршунов попросил журналиста прекратить съемку, после чего подошел к нему и нанес несколько ударов по голове.

В крови Коршунова было обнаружено 0,48 промилле алкоголя. У пострадавшего врачи не нашли серьезных травм — он отделался ушибами уха и скулы. После обследования его отпустили домой.

Ранее сообщалось, что Коршунову грозило 15 суток ареста.

Примечательно, что в 2019 году Фратрия выразила Коршунову недоверие и сняла его с должности главы фан-клуба.