В МГУ разработали первую в России робособаку

Ученые из МГУ представили разработанную ими робособаку, которая стала первой в России.

На создание четвероногого робота ушло два года.

Разработан робопес совместно с проектом «Братья Вольт» по системе Boston Dynamics.

Как отметил один из разработчиков Антон Рогачев, робопес полностью создан с нуля, поскольку под него специально сделали собственные моторы, редукторы и программное обеспечение.

А вот функционал, по словам Рогачева, пока значительно проигрывает, так как робособака умеет только ходить.

Но систему будут дорабатывать, и ученый заверил, что в новые версии добавят возможность подниматься по лестнице и распознавать образы. Кроме того, обязательно обновят дизайн.

Ранее сообщалось, что компании Ghost Robotics и SWORD International представили свою новую разработку, которая называется Special Purpose Unmanned Rifle. Недавно это чудо техники показали на выставке армии США в Вашингтоне. Одна из первых беспилотных систем с настоящим оружием на борту выполнена в виде робопса со снайперской винтовкой на спине.

«Ридус» также опубликовал видео, в котором девушка выгуливает робопса компании Boston Dynamics по причалу во Флориде.