В США представили робопса со снайперской винтовкой на спине
- 13 октября 2021, 23:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Компании Ghost Robotics и SWORD International представили свою новую разработку, которая называется Special Purpose Unmanned Rifle.
Несколько дней назад это чудо техники показали на выставке армии США в Вашингтоне.
Одна из первых беспилотных систем с настоящим оружием на борту выполнена в виде робопса со снайперской винтовкой на спине.
При этом не раскрывается точная конфигурация нового вида оружия и количество боеприпасов. Отмечается только, что робопес может быть вооружен не только снайперскими винтовками, но и обычными типа M16.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге собаки облаяли привезенного на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) робопса модели Uni3.
«Ридус» также опубликовал видео, в котором девушка выгуливает робопса компании Boston Dynamics по причалу во Флориде.
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