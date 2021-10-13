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00622

В США представили робопса со снайперской винтовкой на спине

Георгий Самсонов
Робопес

Робопес

© соцсети

Компании Ghost Robotics и SWORD International представили свою новую разработку, которая называется Special Purpose Unmanned Rifle.

Несколько дней назад это чудо техники показали на выставке армии США в Вашингтоне.

Одна из первых беспилотных систем с настоящим оружием на борту выполнена в виде робопса со снайперской винтовкой на спине.

При этом не раскрывается точная конфигурация нового вида оружия и количество боеприпасов. Отмечается только, что робопес может быть вооружен не только снайперскими винтовками, но и обычными типа M16.

Робопес © соцсети

Робопес © соцсети

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге собаки облаяли привезенного на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) робопса модели Uni3.

«Ридус» также опубликовал видео, в котором девушка выгуливает робопса компании Boston Dynamics по причалу во Флориде.

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