В США представили робопса со снайперской винтовкой на спине

Компании Ghost Robotics и SWORD International представили свою новую разработку, которая называется Special Purpose Unmanned Rifle.

Несколько дней назад это чудо техники показали на выставке армии США в Вашингтоне.

Одна из первых беспилотных систем с настоящим оружием на борту выполнена в виде робопса со снайперской винтовкой на спине.

При этом не раскрывается точная конфигурация нового вида оружия и количество боеприпасов. Отмечается только, что робопес может быть вооружен не только снайперскими винтовками, но и обычными типа M16.

Робопес © соцсети

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге собаки облаяли привезенного на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) робопса модели Uni3.

«Ридус» также опубликовал видео, в котором девушка выгуливает робопса компании Boston Dynamics по причалу во Флориде.