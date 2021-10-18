В Подмосковье полицейский ранил девушку, стреляя в напавшего на нее алабая

Чтобы защитить девушку от напавшего на нее алабая в подмосковном поселке Ильинский, сотрудник полиции применил табельное оружие. В результате девушка была ранена и доставлена в больницу.

Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова, накануне в полицию поступило сообщение о нападении собаки на женщину. Прибывший на место участковый увидел, что алабай повалил девушку на землю и порвал одежду.

«В целях обеспечения безопасности жизни гражданки сотрудник полиции в соответствии со ст. 23 ФЗ „О полиции“ принял решение о применении табельного оружия и произвел несколько выстрелов в сторону собаки, ранив животное», — рассказала Петрова ТАСС.

Она добавила, что в результате девушка была ранена в бедро и госпитализирована.

В настоящее время проводится проверка по факту применения оружия полицейским.

Представитель областного ГСУ СК Ольга Врадий уточнила в беседе с агентством, что страж порядка выстрелил в собаку около 7 раз и один раз попал 21-летней девушке в бедро.

По предварительным данным, алабай находился на территории частного дома, где, сорвавшись с поводка, и напал на девушку.

В Сети опубликованы кадры, на которых видно, что алабай пристал к девушке и напугал ее, но не проявлял агрессию.





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