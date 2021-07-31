СК проверит сообщение о нападении собаки на двух детей в Подмосковье

По факту нападения собаки на двух детей в деревне Филипповское Чеховского городского округа организована доследственная проверка.

Предварительно установлено, что ротвейлер, находившийся на участке на цепи, сорвался с ошейника и выбежал на улицу в тот момент, когда мать с двумя детьми подошли к частному дому для покупки овощей у хозяйки.

Сначала собака напала на 4-летнюю девочку, а затем повалила коляску с 11-месячным мальчиком и стала кусать его за голову. Мать детей вместе с хозяйкой попыталась отогнать животное, однако удалось это сделать только подоспевшим на крик прохожим. Они же вызвали скорую помощь.

В результате пострадавшие дети были госпитализированы с множественными укусами, сообщается на сайте подмосковного главка СК РФ.

Ротвейлер © flickr.com

Следователям предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

Как писал ранее «Ридус», на Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении чиновницы службы благоустройства Петропавловска. Женщину, чье имя не называется, обвиняют в халатности, которая привела к гибели 8-летнего мальчика, на которого напала стая из как минимум трех собак. В результате ребенок получил множественные рвано-укушенные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей, из-за которых скончался на месте от кровопотери.

