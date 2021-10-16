«Игру в кальмара» провели на школьном стадионе в Екатеринбурге

В субботу, 16 октября, на стадионе возле школы № 131 в Екатеринбурге группа примерно из 30 человек провела «игру в кальмара» по мотивам самого популярного в мире на данный момент одноименного южнокорейского сериала.

Команда в костюмах, похожих на те, что показаны в сериале, сыграла в две детские игры на выбывание: «Тише едешь — дальше будешь» и «Сахарные соты».

К счастью, на этом сходство с сериалом исчерпывалось, так как игра на выбывание на школьном стадионе не превращалась в итоге в кровавую бойню. В случае проигрыша участник просто выбывал из игры.

Имитация "Игры в кальмара" © соцсети

Как рассказал kp.ru один из пользователей, эта игра могла быть устроена для съемок сюжета популярного блогера Хаймана.

По информации Mash, в руках у участников видели игрушечное оружие, а проигравшие по-честному падали на землю.

Кто-то из очевидцев даже вызвал полицию, но обошлось без задержаний.

Имитация "Игры в кальмара" © соцсети

Напомним, южнокорейский сериал вышел 17 сентября, и всего за 10 дней занял первое место по просмотрам в 90 странах. По сюжету «Игры в кальмара», люди, нуждающиеся в деньгах, получают приглашение в смертельную игру на выживание. Поставив на кон свою жизнь, 456 игроков соревнуются в шести детских играх за 40 миллионов долларов.

По мнению психолога Александра Невеева, сериалы, подобные «Игре кальмара», пагубно сказываются на детской психике. Он назвал «форменным безобразием» тот факт, что в интернете не соблюдаются возрастные ограничения, и любой ребенок может посмотреть такие сериалы. Невеев отметил, что большие опасения вызывает идеология, которая лежит в основе «Игры в кальмара».