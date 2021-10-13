Психолог объяснил, чем опасен сериал «Игра в кальмара»

Сериалы, подобные «Игре кальмара», пагубно сказываются на детской психике, считает психолог Александр Невеев.

Он назвал «форменным безобразием» тот факт, что в интернете не соблюдаются возрастные ограничения, и любой ребенок может посмотреть такие сериалы.

По мнению специалиста, большие опасения вызывает идеология, которая лежит в основе «Игры в кальмара».

«По сути, людям навязывается идея, очень такая притягательная, что деньги — это высшая ценность, — отметил Невеев в беседе с „РЕН ТВ“, — И что ради денег можно даже убивать, можно рисковать своей жизнью, можно даже умереть в попытке заработать побольше денег».

Психолог добавил, что когда молодежь «бомбардируется» такими идеями, «это уже на подкорочке остается», и большой вопрос, «что вырастет из этого ребенка».

В интервью телеканалу Невеев также выразил беспокойство тем, что «Игра в кальмара» уже породила целое направление в моде — популярность обрели костюмы, как у охранников из сериала, а также слипоны (легкая обувь без шнуровки).

Кадр из сериала «Игра в кальмара» / «Squid Game" © Netflix

Эксперт убежден, что необходимо принимать системные меры по усложнению доступа к просмотру сериала детям и подросткам.

Напомним, южнокорейский сериал вышел 17 сентября, и всего за 10 дней занял первое место по просмотрам в 90 странах. По сюжету «Игры в кальмара», люди, нуждающиеся в деньгах, получают приглашение в смертельную игру на выживание. Поставив на кон свою жизнь, 456 игроков соревнуются в шести детских играх за 40 миллионов долларов.

Ранее «Ридус» рассказывал, в чем секрет успеха этого сериала. В частности, критики отмечают зрелищность, интересных героев и остросоциальную тематику, которая нашла отклик у миллионов людей.

Между тем «Лига безопасного интернета» получила обращения от родителей из-за выхода сериала «Игра в кальмара», который рассказывает историю об участии людей, задолжавших по кредитам, в смертельных конкурсах — кто выжил, тот и победил.

По словам возглавляющей эту организацию Екатерины Мизулиной, родители обеспокоены тем, что у некоторых людей, особенно у подростков, может возникнуть соблазн повторить сцены из «Игры в кальмара». Мизулина отметила, что сейчас ее больше беспокоит, что несовершеннолетние пользователи онлайн-кинотеатров могут получить доступ к фильмам категории 18+.